Боруссія Дортмунд здійснила прорив минулого сезону. Попри п'яте місце у Бундеслізі "джмелі" змогли дійти до фіналу Ліги чемпіонів, де поступились Реалу (0:2).

До теми 15-й трофей "вершкових": Реал у валідольному фіналі зупинив Боруссію та виграв Лігу чемпіонів

Топ-трансфер Боруссії

Тепер же дортмундці готуються до нової кампанії та активно працює на трансферному ринку. Раніше Боруссія підписала центрбека Штутгарта Вальдемара Антона.

Тепер же "джмелі" оголосили про придбання головної зірки "швабів" Серу Гірассі. Боруссія давно вела гвінейця та навіть проводила медогляд, але на ньому у нападника виявили травму зв'язки коліна.

Тому перехід і затягнувся, але тепер нарешті завершений. За 28-річного голеадора дортмундці віддали 18 мільйонів євро. Контракт розрахований на чотири сезони, до 2028 року.

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Кар'єра Серу Гірассі

Форвард Штутгарта став одним з головних відкриттів минулого сезону, забивши 28 голів та 4 асисти у Бундеслізі. У гонці бомбардирів Гірассі поступився лише Гаррі Кейну з Баварії (36 м'ячів).

Голи гвінейця допомогли Штутгарту посісти друге місце у чемпіонаті Німеччини. Раніше футболіст виступав за Лаваль, Лілль, Осер, Кельн, Ам'єн та Ренн. Крім того на рахунку Серу 17 матчів та три голи за збірну Гвінеї.