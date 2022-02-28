"Вместе ради мира"

Акция поддержки была организована на матче Аугсбурга и Дортмундской Боруссии. Перед началом встречи обе команды сделали совместное фото с баннером с надписью: "Вместе ради мира".

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Клубы еще раз показали, что единство футбольного мира поможет победить и вернуть мир украинскому народу.

В инстаграме дортмундского клуба появилось это фото. Пресс-служба "шмелей" под фотографией обратилась к кремлевскому руководителю с требованием прекратить войну в Украине.

Путин, останови войну!,

– написала прессслужба Боруссии.



Акция поддержки перед матчем Бундеслиги / Фото Getty Images

К слову, поединок закончился мировым между Аугсбургом и Боруссией со счетом 1:1.

Дортмундский клуб с 50 очками занимает 2-е место в Бундеслиге, Аугсбург идет рядом с зоной вылета – 15-я позиция среди 18-ти клубов.

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