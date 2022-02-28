"Разом заради миру"
Акція підтримки була організована на матчі Аугсбургу та дортмундської Боруссії. Перед початком зустрічі обидві команди зробили спільне фото з банером з написом: "Разом заради миру".
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Клуби вкотре показали, що єдність футбольного світу допоможе перемогти та повернути мир українському народу.
В інстаграмі дортмундського клубу з'явилось це фото. Пресслужба "джмелів" під світлиною звернулась до кремлівського очільника з вимогою припинити війну в Україні.
Путін, зупини війну!,
– написала пресслужба Боруссії.
Акція підтримки перед матчем Бундесліги / Фото Getty Images
- До слова, поєдинок закінчився мировою між Аугсбургом та Боруссією з рахунком 1:1.
- Дортмундський клуб із 50 очками посідає 2-ге місце у Бундеслізі, Аугсбург йде поруч із зоною вильоту – 15-та позиція серед 18-ти клубів.
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