"Разом заради миру"

Акція підтримки була організована на матчі Аугсбургу та дортмундської Боруссії. Перед початком зустрічі обидві команди зробили спільне фото з банером з написом: "Разом заради миру".

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Клуби вкотре показали, що єдність футбольного світу допоможе перемогти та повернути мир українському народу.

В інстаграмі дортмундського клубу з'явилось це фото. Пресслужба "джмелів" під світлиною звернулась до кремлівського очільника з вимогою припинити війну в Україні.

Путін, зупини війну!,

– написала пресслужба Боруссії.



Акція підтримки перед матчем Бундесліги / Фото Getty Images

До слова, поєдинок закінчився мировою між Аугсбургом та Боруссією з рахунком 1:1.

Дортмундський клуб із 50 очками посідає 2-ге місце у Бундеслізі, Аугсбург йде поруч із зоною вильоту – 15-та позиція серед 18-ти клубів.

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