Дортмундская Боруссия может подать судебный иск против ПСЖ. Причина в билетах, которых "шмели" получили меньше.

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Обман от ПСЖ, который может привести к суду

Боруссия Дортмунд жаловалась на то, что получила от ПСЖ 480 билетов на второй матч полуфинала Лиги чемпионов, что является недостаточным количеством.

Перед игрой парижане сослались на распоряжение парижской полиции, которая якобы приказала поставить "шмелям" меньшее количество билетов, чтобы облегчить работу правоохранителей. Однако Боруссия Дортмунд решила пообщаться с полицией и оказалось, что информация от ПСЖ не соответствует действительности.

Однако не только это стало причиной возмущения "шмелей". ПСЖ запретил баннеры, а также лидер Ультрас ПСЖ Капо использовал громкоговорители на стадионе, давая указания по кричалок, в частности это было хорошо слышно и в гостевом секторе. В Боруссии Дортмунд говорят, что в Бундеслиге такое недопустимо.

Боруссия Дортмунд уже подала жалобу в Football Supporters Europe. FSE уже сообщила "шмелям" о намерении применить санкции.

Что такое FSE (Football Supporters Europe) Это фан-организация, которая официально сотрудничает с УЕФА и имеет представителей из всех 48 стран-членов УЕФА.

Отметим. В финале Боруссия Дортмунд встретится с мадридским Реалом. Матч состоится 1 июня в 22:00 по киевскому времени на "Уэмбли".

Напомним, что в трансфере Джуда Беллингема в Реал были прописаны некоторые особые условия, поэтому Боруссии Дортмунд финансово выгоднее проиграть в финале.