Боруссия и Милан сразятся за первую победу в Лиге чемпионов: у кого больше шансов на успех

В прошлом сезоне "россонери" дошли до полуфинала турнира, а теперь попали в "группу смерти". Боруссия же начала ее с поражения от фаворита, поэтому хочет отыграться на гостях из Италии.

На этой неделе в Лиге чемпионов пройдут матчи второго тура группового раунда 2023-2024. В среду пройдет одна из центральных игр мидвика, в которой Боруссия Дортмунд примет Милан, пишет 24 канал.

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Плохой старт в ЛЧ

Команды не лучшим образом начали этот сезон в ЛЧ. Немцы не выдержали давления от ПСЖ и уступили через два пропущенных гола в начале второго тайма (0:2).

У Милана был игровой перевес над Ньюкаслом, но в конце концов не смог дома сломать оборону "сорок" (0:0). Зато в чемпионате команда Пиоли неплохо уходит, несмотря на 1:5 от Интера "россонери" выиграли все остальные шесть матчей Серии А и идут вместе с соседями по городу во главе таблицы.

Что же касается Боруссии, то от подопечных Терзича ждали большего. В шести матчах Бундеслиги "шмели" четырежды победили, а также дважды сыграли вничью с откровенными андердогами – Гайденгаймом и Бохумом. Пока дортмундцы четвертые, в двух баллах от лидера Байера.

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Букмекеры не выделяют явного фаворита в этом матче, но больше шансов отдают Боруссии. Коэффициент на победу немцев составляет 2,46, в то время как на Милан – 2,95. Вероятность ничьи – 3,55.

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Кроме того, эксперты считают, что встреча на Сигнал Идуна Парк будет результативной. "Тотал более 2,5" оценивается в 1,79, тогда как ТМ – в 2,14. Главными фаворитами автора гола являются следующие игроки:

Оливье Жиру (Милан) – 2,90

Никлас Фюллькруг (Боруссия Д) – 3,00

Себастьян Алле (Боруссия Д) – 3,10

Рафаэл Леоу (Милан) – 3,30

Юссуфа Мукоко (Боруссия Д) – 3,40

Ноа Окафор (Милан) – 3,60

Дониел Мален (Боруссия Д) – 3,75

Лука Йович (Милан) – 4,00

Кристиан Пулишич (Милан) – 4,00

Карим Адейеми (Боруссия Д) – 4,00

История встреч

Милан и Боруссия провели между собой семь очных матчей за всю историю. В ней сохраняется паритет – по три победы каждой при одной ничьей. Впрочем, именно в Лиге чемпионов Милан был более успешным.

В далеком 1958 "россонери" прошли дортмундцев в четвертьфинале (1:1, 4:1) и дошли до финала, где в овертайме уступили Реалу. А в 2003 команды обменялись минимальными гостевыми победами на второй групповой стадии.

Правда, в плей-офф вышел только Милан, в конце концов и выигравший Лигу чемпионов. Именно тогда за "россонери" феерил Андрей Шевченко, в финале против Ювентуса забивший решающий пенальти в серии.