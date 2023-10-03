Цього тижня у Лізі чемпіонів пройдуть матчі другого туру групового раунду 2023-2024. У середу пройде одна із центральних ігор мідвіка, в якій Боруссія Дортмунд прийме Мілан, пише 24 канал.

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Поганий старт в ЛЧ

Команди не найкращим чином розпочали цей сезон в ЛЧ. Німці не витримали тиску від ПСЖ та поступились через два пропущених голи на початку другого тайму (0:2).

Мілан же мав ігрову перевагу над Ньюкаслом, але зрештою не зміг дома зламати оборону "сорок" (0:0). Зате в чемпіонаті команда Піолі непогано йде, попри 1:5 від Інтера "россонері" виграли всі інші шість матчів Серії А та йдуть разом із сусідами по місту на чолі таблиці.

Що ж стосується Боруссії, то від підопічних Терзича очікували більшого. У шести матчах Бундесліги "джмелі" чотири рази перемогли, а також двічі зіграли внічию із відвертими андердогами – Гайденгаймом та Бохумом. Наразі дортмундці четверті, у двох балах від лідера Баєра.

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Букмекери не виділяють явного фаворита у цьому матчі, але більше шансів віддають Боруссії. Коефіцієнт на перемогу німців становить 2,46, тоді як на Мілан – 2,95. Вірогідність нічиєї – 3,55.

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КрІм того, експерти вважають, що зустріч на "Сігнал Ідуна Парк" буде результативною. "Тотал більше 2,5" оцінюється в 1,79, тоді як ТМ – у 2,14. Головними фаворитами на автора голу є наступні гравці:

Олів'є Жиру (Мілан) – 2,90

Ніклас Фюллькруг (Боруссія Д) – 3,00

Себастьян Алле (Боруссія Д) – 3,10

Рафаел Леау (Мілан) – 3,30

Юссуфа Мукоко (Боруссія Д) – 3,40

Ноа Окафор (Мілан) – 3,60

Доніелл Мален (Боруссія Д) – 3,75

Лука Йович (Мілан) – 4,00

Крістіан Пулішич (Мілан) – 4,00

Карім Адеємі (Боруссія Д) – 4,00

Історія зустрічей

Мілан та Боруссія провели між собою сім очних матчів за всю історію. В ній зберігається паритет – по три перемозі кожної при одній нічиїй. Втім саме в Лізі чемпіонів Мілан був більш успішним.

В далекому 1958-му "россонері" пройшли дортмундців у чвертьфіналі (1:1, 4:1) та дійшли до фіналу, де в овертаймі поступились Реалу. А у 2003-му команди обмінялись мінімальними гостьовими перемогами на другій груповій стадії.

Правда, у плей-офф вийшов тільки Мілан, який зрештою і виграв Лігу чемпіонів. Саме тоді за "россонері" феєрив Андрій Шевченко, який у фіналі проти Ювентуса забив вирішальний пенальті в серії.