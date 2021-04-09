Загубили віцекапітана

Матч відбувся ще 20 березня, а курйозна ситуація, яка трапилась після поєдинку, з Матсом Хуммельсом стала відома лише зараз. Віцекапітан залишився у Кельні через необачність команди.

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Жоден з гравців не помітив відсутності партнера по команді у клубному автобусі. Футболіст таки щасливо дібрався у Дортмунд. Однак повинен був це робити на автомобілі. Здається, досвідчений футболіст надовго запам'ятає це виїзне протистояння.

До слова, нулі на табло розмочив Голанд, але "джмелі" не втримали переможний рахунок. Зустріч завершилась мировою 2:2.

Команда Едіна Терзіка йде 5-ю у чемпіонаті Німеччини, у її активі 43 очки.

За Боруссію захисник виступає ще з 2008 року, але у 2016 році перейшов у Баварію. У Мюнхені німець пробув три роки та 1 червня 2019 року знову повернувся до "джмелів". У цьому сезоні Матс провів за "жовто-чорних" 39 матчів в усіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав одну результативну передачу.

Наступний поєдинок дортмундська Боруссія зіграє 10 квітня у Бундеслізі проти Штутгарта. Зустріч відбуватиметься на виїзді для "джмелів", тому Матсу потрібно бути обачним, щоб знову не повертатись додому наодинці.