Боруссия Дортмунд и Германия помогут восстановить разрушенный стадион Десны в Чернигове

Оккупанты полностью разрушили домашний стадион Десны в Чернигове. Германия и дортмундская Боруссия протянули руку помощи по восстановлению черниговской арены.

Помощь от немецкой стороны

Чернигов стал одним из эпицентров войны в Украине. Захватчики безжалостно уничтожали все, что попадалось им на глаза. Футбольный стадион тоже стал "военным объектом" для оккупантов.

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В результате обстрелов домашняя арена Десны была разрушена до основания – большие воронки посреди футбольного поля, разбитые трибуны и инфраструктура вокруг стадиона. После победы Украины этот стадион будут восстанавливать и приводить в человеческий вид.

Помочь в этом заявила Германия и дортмундская Боруссия, хорошо помнящая выступления за их команду украинца Андрея Ярмоленко.

Германия и Дортмундский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко. Со своей стороны мы присоединяем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это чудесное известие сможет поддержать черниговчан,

– говорится в телеграмм-канале Александра Ткаченко.

. Андрей Ярмоленко играл в футболке Боруссии Дортмунд с августа 2017 года по июль 2018-го.

Отметим, что на стадионе Десны уже начали разбирать завалы.