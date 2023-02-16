Челси на грани вылета из Лиги чемпионов: Мудрик и его команда проиграли Боруссии – видеообзор

Лондонская команда с осечки начала свой путь к вожделенной победе в ЛЧ. Михаил Мудрик провел на поле полтора тайма и не отличился острыми моментами.

Боруссия Дортмунд – Челси 1:0

Гол: Адейеми, 63.

Лондонский Челси начал свой путь в плей-офф Лиги чемпионов, пишет 24 канал. Победа в этом турнире становится главной целью "синих", ведь из-за чемпионата команда имеет минимальные шансы пробиться в топ-4.

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Как и в последних матчах, с первых минут на поле вышел Михаил Мудрик. В первом тайме украинец хорошо взаимодействовал с Чилвеллом и Фелишем, но от создания острых моментов был далеким.

Беззубая игра Мудрика

Его португальский коллега был на острие. Однажды Жоау немного неточно пробил с ударной позиции, а позже нападающий попал в перекладину.

Челси владел инициативой, в то время как Боруссия выжидала шанс на контратаку. И она его дождалась в середине второго тайма после углового от гостей.

Поразительная контратака Боруссии

После упущенного стандарта лондонцев Геррейру разогнал неплохую контратаку, запустив Адейеми в прорыв. Карим протянул мяч из центра поля, переиграл Фернандеса и Аррисабалагу и поразил уже пустые ворота.

Грэм Поттер отреагировал заменами, сняв с игры Михаила Мудрика. После перерыва украинец не поразил, так и не мог обострить игру. Выход Маунта и Кукурельи добавил динамики гостям.

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Челси может надолго попрощаться с Лигой чемпионов

Свои моменты имели Джеймс, Хаверц и собственно Маунт, но защита Боруссии была непоколебима. В более сложных случаях на высоте находился вратарь Кобель. Это все вместе и принесло сенсационную победу дортмундцам.

Челси же оказался на грани вылета из Лиги чемпионов. Лондонская команда не может выиграть уже месяц. Возможность взять реванш в Боруссии и пройти дальше появится у "синих" 7 марта, когда немцы приедут на "Стэмфорд Бридж".

Видеообзор матча Боруссия Дортмунд – Челси: