"Аристокарты" убрали из официальных списков фан-клуб Краснодар. Представители группировки активно участвуют в войне против Украины.

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Низкое поведение

Челси выступил с официальным заявлением по поводу действий российского фан-клуба. Участники группировки, находящиеся в русской армии, записали отвратительное видео. В нем россияне высмеивают киевский фан-клуб Челси "Kyiv Blues". Украинская сторона выступила с обращением к лондонскому коллективу.

Пока Россия продолжает свои террористические действия на территории Украины, наносит удары по гражданской инфраструктуре, ежедневно убивает мирных людей, женщин и детей, представители российских фан-клубов с удовольствием принимают в этом участие и еще больше разжигают агрессию, к тому же приплетают сюда нашу любимую команду. . Нам просто стыдно болеть с этими людьми за один клуб,

– говорится в обращении.

Украинцы призвали всех фанатов "аристократов" и сам клуб принять радикальные решения, поскольку такие действия не могут оставаться без наказания.

Мы не призываем вас к ответной агрессии, ведь это не наш метод. Мы цивилизованное общество, а все военные преступники рано или поздно будут наказаны по закону. Однако мы просим максимально распространить и огласить эту ситуацию от болельщиков Челси, игроков и руководства клуба до просто неравнодушных. Мы хотим, чтобы как можно больше людей увидели сущность террористов и поняли, что никакие вещи не бывают вне политики,

– говорится в заявлении киевского фан-клуба.

Ситуацию моментально подхватили представители чешского и польского фан-клуба, а также ситуацию начали распространять и другие болельщики "Челси". Так что "аристократы" решили исключить российский фан-клуб из списка официальных и пообещали больше никогда их таким статусом не награждать. Поскольку их поведение недопустимо, а опубликованное видео – это нарушение сделки.