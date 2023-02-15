Дебют Мудрика за Челси в ЛЧ

На среду, 15 февраля, в Лиге чемпионов запланировано два поединка 1/8 финала. В одном из матчей дортмундская Боруссия примет лондонский Челси.

Следите с нами Боруссия – Челси: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В преддверии поединка в Дортмунде главный тренер англичан Грэм Поттер объявил стартовые составы. В основе Челси появится Михаил Мудрик, в январе перешедший в "синие" за 70 миллионов евро.

Для украинца это будет первым матчем за "Челси" в еврокубках. Также в основу попали еще два зимних новичка лондонцев – Энцо Фернандес и Жоау Фелиш.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ : Аррисабалага – Джеймс, Тьягу Силва, Кулибали, Чилвелл – Энцо Фернандес, Лофтус-Чик – Зиеш, Фелиш, Мудрик – Хаверц.

Прямая трансляция матча Боруссия Дортмунд – Челси пройдет на онлайн-сервисе Megogo. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Челси и Боруссия в этом сезоне

Напомним, что Челси уверенно прошел групповую стадию Лиги чемпионов, выиграв группу с Миланом, Зальцбургом и загребским Динамо. Боруссия же заняла второе место в квартете с Манчестер Сити, Севильей и Копенгагеном.

Что касается чемпионата, то там у лондонцев дела совсем плохи. Подопечные Поттера идут на десятой строчке, отставая от топ-четверки на 10 баллов. В свою очередь дортмундцы занимают третье место в Бундеслиге, отставая от лидера Баварии на три очка.

Стоит знать. В этом сезоне Михаил Мудрик поразил своей игрой за Шахтер в Лиге чемпионов. На групповой стадии вингер отыграл шесть матчей, забив 3 гола и отдав 2 результативных передачи.