Дебют Мудрика за Челсі в ЛЧ

На середу, 15 лютого, в Лізі чемпіонів заплановано два поєдинки 1/8 фіналу. В одному з матчів дортмундська Боруссія прийме лондонський Челсі.

Слідкуйте з нами Боруссія – Челсі: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Напередодні поєдинку в Дортмунді головний тренер англійців Грем Поттер оголосив стартові склади. В основі Челсі з'явиться Михайло Мудрик, який в січні перейшов до "синіх" за 70 мільйонів євро.

Для українця це буде першим матчем за Челсі в єврокубках. Також в основу потрапили ще два зимові новачки лондонців – Енцо Фернандес та Жоау Феліш.

СТАРТОВИЙ СКЛАД: Аррісабалага – Джеймс, Тьягу Сілва, Кулібалі, Чілвелл – Енцо Фернандес, Лофтус-Чік – Зієш, Феліш, Мудрик – Хаверц.

Пряма трансляція матчу Боруссія Дортмунд – Челсі пройде на онлайн-сервісі Megogo. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Челсі та Боруссія у цьому сезоні

Нагадаємо, що Челсі впевнено пройшов групову стадію Ліги чемпіонів, вигравши групу з Міланом, Зальцбургом та загребським Динамо. Боруссія ж посіла другу сходинку у квартеті з Манчестер Сіті, Севільєю та Копенгагеном.

Що стосується чемпіонату, то там у лондонців справи зовсім кепські. Підопічні Поттера йдуть аж на десятій сходинці, відстаючи від топ-четвірки на 10 балів. У свою чергу дортмундці посідають третю сходинку в Бундеслізі, відстаючи від лідера Баварії на три очки.

Варто знати. Цього сезону Михайло Мудрик вразив своєю грою за Шахтар в Лізі чемпіонів. На груповій стадії вінгер відіграв шість матчів, забивши 3 голи та віддавши 2 результативні передачі.