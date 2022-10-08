Боруссия Дортмунд – Бавария 2:2

Голы: Мукоко, 74, Модест, 90+5 – Горецка, 33, Сане, 53.

В Германии прошел центральный матч 9-го тура Бундеслиги. На "Сигнале Идуна Парк" в Дортмунде местная Боруссия принимала действующего чемпиона страны Баварию, пишет 24 канал.

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Команды подошли к игре в равном положении в турнирной таблице. Оба коллектика взяли по 15 баллов в восьми матчах и делили между собой 3-4 строчки.

Несмотря на равную игру, существенное преимущество было на стороне Баварии, которая куда лучше реализовывала свои моменты. Счет перед перерывом открыл Горецка, которому удался бильярдный удар из-за пределов штрафной.

А на 53-й минуте Бавария удвоила счет. На этот раз Санэ взял на себя ответственность и эффектным дальним ударом поразил ворота Майера.

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Поединок шел на победу мюнхенцев, однако Боруссия смогла создать камбек. Сначала Модест и Мукоко удачно выбежали в контратаку, завершившуюся голом последнего.

А на 90-й минуте гости остались в меньшинстве из-за второй желтой карты Комана. В итоге Бавария так и не удержала победу. На пятой компенсированной минуте после навеса с фланга Модесту дали пробить с близкого расстояния и тот не промахнулся.

Видеообзор матча Боруссия Дортмунд – Бавария:

Итоговые 2:2 не позволили ни одной из команд выйти на первое место в таблице. Набрав по 16 очков, гранды остановились в одном балле от лидеров Униона и Фрайбурга, которые еще имеют по поединку в запасе.