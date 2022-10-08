Боруссія Дортмунд – Баварія 2:2

Голи: Мукоко, 74, Модест, 90+5 – Горецка, 33, Сане, 53.

У Німеччині пройшов центральний матч 9 туру Бундесліги. На "Сігнал Ідуна Парк" в Дортмунді місцева Боруссія приймала чинного чемпіона країни Баварію, пише 24 канал.

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Команди підішли до гри в рівному становищі у турнірній таблиці. Обидва колектики взяли по 15 балів у восьми матчах і ділили між собою 3-4 сходинки

Попри рівну гру суттєва перевага була на боці Баварії, яка куди краще реалізовувала свої моменти. Рахунок перед перервою відкрик Горецка, якому вдався більярдний удар з-за меж карного майданчика.

А на 53 хвилині Баварія подвоїла рахунок. На цей раз Сане взяв на себе відповідальність і ефектним дальнім ударом вразив ворота Маєра.

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Поєдинок йшов до перемоги мюнхенців, проте Боруссія змогла створити камбек. Спочатку Модест і Мукоко вдало вибігли в контратаку, яка завершилась голом останнього.

А на 90-ій хвилині гості залишились в меншості через другу жовту картку Комана. У підсумку Баварія так і не втримала перемогу. На п'ятій компенсованій хвилині після навісу з флангу Модесту дали пробити з близької відстані і той не схибив.

Відеоогляд матчу Боруссія Дортмунд – Баварія:

Підсумкові 2:2 не дозволили жодній із команд вийти на перше місце в таблиці. Набравши по 16 очок, гранди зупинились в одному балі від лідерів – Уніона та Фрайбурга, які ще мають по поєдинку в запасі.