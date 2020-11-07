В главном матче немецкой Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и мюнхенской "Баварией" победу праздновали гости. В матче было забито сразу пять голов. Еще дважды голы не засчитывали из-за офсайда.

Боруссия – Бавария 2:3

Голы: Ройс, 45, Холланд, 83 – Алаба, 45+3, Левандовски, 48, Сане, 80

Матч между дортмундской "Боруссией" и мюнхенской "Баварией" в Германии называют Der Klassiker. Ведь это одно из крупнейших дерби. Кроме того, к этому матчу обе команды подходили с одинаковым количеством очков. И победитель матча выходил на первое место в турнирной таблице.

В то же время "Десна" победила "Минай" благодаря голу из офсайда: видео

Матч получился по-настоящему боевым, с большим количеством моментов. И первый реализованный из них был на 25-й минуте, когда Левандовский в падении сумел дотянуться до мяча и переправить его в ворота. Но гол не засчитали – VAR зафиксировал офсайд возле нападающего.

На 36-й минуте "Бавария" оказалась в затруднительном положении. Киммо сфолил против соперника и получил повреждения. Поле он покинул с помощью медиков.

Стоит добавить, что Киммо получил вызов в сборную Германии. 14 ноября немцы сыграют против сборной Украины в Лиге наций. Вряд ли игрок сможет принять участие в этой игре.

А уже перед самым перерывом "Боруссия" вышла вперед. Ройс нанес удар в касание после паса Геррейро.

Казалось, что "Боруссия" уйдет на перерыв в роли победителя. Но уже в конце третьей компенсированной минуты "Бавария" получила право на штрафной. Футболисты его разыграли, и Алаба нанес мощный удар мимо стенки. Да еще и с рикошетом от Менье. Поэтому мяч залетел в ворота мимо Бюрки. Хуммельс, который пытался его выбить, тоже залетел в ворота.

В начале второго тайма "Бавария" уже была впереди. После навеса с фланга от Эрнандеса Левандовский опередил двух соперников и головой направил мяч в дальний угол ворот. На этот раз у арбитра не было причин отменять его гол.

Через мгновение только штанга спасла "Боруссию" от третьего пропущенного гола. И все же третий гол влетел в ворота "шмелей". Отличился Сане, который вышел на замену.

И "Боруссия" довольно быстро сократила отставание в счете. Холланд воспользовался ошибкой соперников и реализовал момент, выйдя на ворота Нойера.

Уже в компенсированное арбитром время Левандовский снова забил. Но его гол снова не засчитали из-за офсайда. Момент пришлось просматривать на видеоповторе.

"Бавария" благодаря этой победе поднимается на первое место. "Боруссия" же осталась на третьей строчке в турнирной таблице.