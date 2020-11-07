У головному матчі німецької Бундесліги між дортмундською "Боруссією" та мюнхенською "Баварією" перемогу святкували гості. У матчі було забито одразу п'ять голів. Ще двічі голи не зараховували через офсайд.

Боруссія – Баварія 2:3

Голи: Ройс, 45, Холанд, 83 – Алаба, 45+3, Левандовскі, 48, Сане, 80

Матч між дортмундською "Боруссією" та мюнхенською "Баварією" в Німеччині називають Der Klassiker. Адже це одне з найбільших дербі. Окрім того, до цього матчу обидві команди підходили з однаковою кількістю очок. І переможець матчу виходив на перше місце в турнірній таблиці.

Водночас "Десна" перемогла "Минай" завдяки голу з офсайда: відео

Матч вийшов по справжньому бойовим, з чималою кількістю моментів. І перший реалізований з них був на 25-й хвилині, коли Левандовський у падінні таки зумів дотягнутися до м'яча та переправити його у ворота. Але гол не зарахували – VAR зафіксував офсайд у нападника.

На 36-й хвилині "Баварія" опинилася у скрутному становищі. Кімміх сфолив проти суперника і отримав ушкодження. Поле він покинув за допомогою медиків.

Варто додати, що Кімміх отримав виклик до збірної Німеччини. 14 листопада німці зіграють проти збірної України в Лізі націй. Навряд чи гравець зможе взяти участь у цій грі.

А вже перед самою перервою "Боруссія" вийшла вперед. Ройс завдав удар в дотик після пасу Геррейро.

Здавалося, що "Боруссія" піде на перерву у ролі переможця. Та вже наприкінці третьої компенсованої хвилини "Баварія" отримала право на штрафний. Футболісти його розіграли, і Алаба завдав потужного удару повз стінку. Так ще й з рикошетом від Меньє. Тож м'яч залетів у ворота повз Бюркі. Хуммельс, який намагався його вибити, теж залетів у ворота.

На початку другого тайму "Баварія" вже була попереду. Після навісу з флангу від Ернандеса Левандовський випередив двох суперників та головою спрямував м'яч у дальній кут воріт. Цього разу в арбітра не було причин скасовувати його гол.

За мить лише стійка врятувала "Боруссію" від третього пропущеного голу. Та все ж третій гол влетів у ворота "джмелів". Відзначився Сане, який вийшов на заміну.

Та "Боруссія" доволі швидко скоротила відставання в рахунку. Холанд скористався помилкою суперників та реалізував момент, вийшовши на ворота Нойєра.

Вже у компенсований арбітром час Левандовський знову забив. І його гол знову не зарахували через офсайд. Момент довелося переглядати на відеоповторі.

"Баварія" завдяки цій перемозі підіймається на перше місце. "Боруссія" ж залишилася на третій сходинці в турнірній таблиці.