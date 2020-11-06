Дортмундская "Боруссия" в субботу, 7 ноября, попытается прервать серию неудачных матчей против "Баварии". "Шмели" примут сильнейшую команду Европы в рамках 7 тура немецкой Бундеслиги. У кого больше шансов выиграть Немецкое Классико – читайте в материале Спорт 24.

Боруссия Д – Бавария: прогноз

"Боруссия" и "Бавария" проведут 127-й матч, пишет 24 канал. Преимущество в очных матчах на стороне "Баварии" – 60 побед против 32 у "шмелей". Также "Бавария" забила больше голов: 239 против 164 у дортмундцев.

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Боруссия Д – Бавария – статистика / ФК Бавария

Изрядной интриги матчу добавляет турнирное положение обоих клубов. За шесть туров в Бундеслиге "Бавария" и "Боруссия" набрали по 15 очков. Команды синхронно проиграли во втором туре. "Шмели" уступили "Аугсбургу", а "Бавария" была бита "Хоффенхаймом".

Прогноз Marathonbet

Хотя матч и состоится на поле "Боруссии", букмекеры считают фаворитом именно "Баварию". Коэффициент, что "Бавария" огорчит "шмелей" на "Сигнал Идуна Парк" – 1,86.

Отметим. В Marathonbet на матч "Боруссия" Дортмунд – "Бавария" действует нулевая маржа.

"Боруссия" проиграла "Баварии" в предыдущем домашнем матче Бундеслиги. Победу мюнхенцам принес удивительный удар Йозуа Киммиха. Очевидно, что "шмели" стремятся взять реванш.

Коэффициент, "Боруссия" Дортмунд победит мюнхенцев – 4,20. Также можно сделать ставку, что в матче будет зафиксирована ничья. Коэффициент на такой результат 4,40.

Противостояние "Боруссии" и "Баварии" интересное еще и из-за очередной встречи Эрлинга Холанна и Роберта Левандовского. Нападающий мюнхенцев уже забил в Бундеслиге 10 голов. Холанн – на 5 меньше.

Коэффициент на то, что Левандовский огорчит свою бывшую команду – 1,60.

В матче за Суперкубок Германии Холанн впервые отличился в воротах Мануэля Нойера. Коэффициент на то, что норвежец снова оставит автограф в воротах Нойера – 2,20.

Поединок "Боруссия" Дортмунд – "Бавария" состоится 7 ноября. Начало матча в 19:30.