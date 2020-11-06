Дортмундська "Боруссія" у суботу, 7-го листопада, спробує перервати серію невдалих матчів проти "Баварії". "Джмелі" приймуть найсильнішу команду Європи у рамках 7 туру німецької Бундесліги. У кого більше шансів виграти Німецьке Класико – читайте у матеріалі Спорт 24.

Боруссія Д – Баварія: прогноз

"Боруссія" та "Баварію" проведуть 127-й матч, пише 24 канал. Перевага в очних матчах на боці "Баварії" – 60 перемог проти 32 у "джмелів". Також "Баварія" забила більше голів: 239 проти 164 у дортмундців.

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Боруссія Д – Баварія – статистика / ФК Баварія

Неабиякої інтриги матчу додає турнірне становище обох клубів. За шість турів у Бундеслізі "Баварія" та "Боруссія" набрали по 15 очок. Команди синхронно програли в другому турі. "Джмелі" поступилися "Аугсбургу", а "Баварія" була бита "Хоффенхаймом".

Прогноз Marathonbet

Хоча матч і відбудеться на полі "Боруссії", букмекери вважають фаворитом саме "Баварію". Коефіцієнт, що "Баварія" засмутить "джмелів" на "Зігналь Ідуна Парк" – 1,86.

Зазначимо. У Marathonbet на матч "Боруссія" Дортмунд – "Баварія" діє нульова маржа.

"Боруссія" програла "Баварії" у попередньому домашньому матчі Бундесліги. Перемогу мюнхенцям приніс дивовижний удар Йозуа Кімміха. Очевидно, що "джмелі" прагнуть взяти реванш.

Коефіцієнт, що "Боруссія" Дортмунд переможе мюнхенців – 4,20. Також можна зробити ставку, що в матчі буде зафіксована нічия. Коефіцієнт на такий підсумок 4,40.

Протистояння "Боруссії" та "Баварії" ще й цікаве черговою зустріччю Ерлінга Голанда та Роберта Левандовського. Нападник мюнхенців вже забив у Бундеслізі 10 голів. Голанд – на 5 менше.

Коефіцієнт на те, що Левандовський засмутить свою колишню команду – 1,60.

У матчі за Суперкубок Німеччини Голанд вперше відзначився у воротах Мануеля Ноєра. Коефіцієнт на те, що норвежець знову залишить автограф у воротах Ноєра – 2,20.

Поєдинок "Боруссія" Дортмунд – "Баварія" відбудеться 7 листопада. Початок матчу о 19:30.