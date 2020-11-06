"Боруссия" Дортмунд в субботу, 7-го ноября, примет мюнхенскую "Баварию" в рамках 7 тура чемпионата Германии. Поединок между "Боруссией" и "Баварией" можно посмотреть онлайн в Украине.

Матч чемпионата Германии между "Боруссией" и "Баварией" начнется в 19:30. Об этом сообщает 24 канал.

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Где смотреть матч Боруссия – Бавария

Трансляция матча "Боруссия" – "Бавария" в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед игрой

"Боруссия" и "Бавария" идентично начали сезон в Бундеслиге. Команды выиграли по 5 матчей и набрали 15 очков. Это позволяет клубам возглавлять турнирную таблицу.

Команды даже уступили в одном туре: "шмели" проиграли "Аугсбургу", а "красные" были биты "Хоффенхаймом".

Посреди недели "Боруссия" победила "Брюгге" в Лиге чемпионов. Зато "Бавария" сокрушила "Зальцбург".