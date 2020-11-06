"Боруссія" Дортмунд у суботу, 7-го листопада, прийме мюнхенську "Баварію" у рамках 7 туру чемпіонату Німеччини. Поєдинок між "Боруссією" та "Баварією" можна переглянути онлайн в Україні.

Матч чемпіонату Німеччини між "Боруссією" та "Баварією" розпочнеться о 19:30. Про це повідомляє 24 канал.

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Де дивитися матч Боруссія – Баварія

Трансляція матчу "Боруссія" – "Баварія" в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед грою

"Боруссія" та "Баварія" ідентично розпочали сезон у Бундеслізі. Команди виграли по 5 матчів та набрали 15 очок. Це дозволяє клубам очолювати турнірну таблицю.

Команди навіть поступилися в одному турі: "джмелі" програли "Аугсбургу", а "червоні" були биті "Хоффенхаймом".

Посеред тижня "Боруссія" перемогла "Брюгге" в Лізі чемпіонів. Натомість "Баварія" розтрощила "Зальцбург".