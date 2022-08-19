Клубы ЛЧ машут рукой: Боруссия Дортмунд наотрез отказывается от трансфера Роналду

Криштиану Роналду никак не может найти клуб, который выступал бы в Лиге чемпионов. Все топовые клубы Европы не хотят подписывать своенравную португальскую звезду.

Немцы против Роналда

Еще один европейский клуб отказался от предложения подписать Криштиану Роналду. Нападающий сборной Португалии был не прочь перейти в дортмундскую Боруссию, но от такого предложения не была в восторге команда из Бундеслиги.

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Один из руководителей "шмеля" Ханс-Йоаким Ватцке рассказал, почему клуб не собирается оформлять трансфер футболиста Манчестер Юнайтед.

Роналду – большой игрок, и, конечно, было бы классно увидеть его в нашей форме на нашем великолепном стадионе. Но этого не будет, никаких переговоров нет. Можно забыть об этом,

– заявил Ханс-Йоаким Ватцке.

Напомним, что Роналду мечтает покинуть МЮ, чтобы снова выступать в Лиге чемпионов. Ведь по итогам прошлого сезона красные дьяволы не смогли отобраться в зону Лиги чемпионов, клуб из Манчестера в текущем сезоне будет играть в групповом раунде Лиги Европы.

Однако сделать это португальцу будет очень непросто. Топовые клубы Европы один за другим отказываются от Роналду. Агент Криштиану уже предлагал его кандидатуру Баварии, Мадридскому Атлетико, Челси, Интер, Милан и другие.

В СМИ идет речь уже даже о возможном возвращении нападающего в Спортинг.

Многие клубы не смогут потянуть зарплатную часть футболиста, а некоторые, возможно, отказываются из-за эмоционального поведения Роналду. После разгромного поражения от Брентфорда 4:0 португальский футболист не подошел к фанатской трибуне и не пожал руку главному тренеру МЮ. Криштиану покидал поле, выплескивая свое возмущение и размахивая руками.

У Роналду есть действительный контракт с МЮ до конца июня 2023 года. В сделке еще есть опция пролонгации ее на один год. В новом сезоне Криштиану провел за "красных дьяволов" два матча, в которых не отличался результативными действиями.