Німці проти Роналду

Ще один європейський клуб відмовився від пропозиції підписати Кріштіану Роналду. Нападник збірної Португалії був не проти перейти у дортмундську Боруссію, але від такої пропозиції не була у захваті команда з Бундесліги.

Цікаво прочитати Футболістка ірландського клубу кумедно потролила Роналду через Лігу чемпіонів

Один із керівників "джмелі" Ханс-Йоакім Ватцке розповів, чому клуб не збирається оформлювати трансфер футболіста Манчестер Юнайтед.

Роналду – великий гравець, і, звичайно, було б класно побачити його у нашій формі на нашому чудовому стадіоні. Але цього не буде, жодних переговорів нема. Можна забути про це,

– заявив Ханс-Йоакім Ватцке.

Нагадаємо, що Роналду мріє покинути МЮ, щоб знову виступати у Лізі чемпіонів. Адже за підсумками минулого сезону "червоні дияволи" не змогли відібратись у зону Ліги чемпіонів, клуб із Манчестера у поточному сезоні гратиме у груповому раунді Ліги Європи.

Однак зробити це португальцю буде вкрай непросто. Топові клуби Європи одне за одним відмовляються від Роналду. Агент Кріштіану вже пропонував його кандидатуру Баварії, мадридському Атлетіко, Челсі, Інтер, Мілан та інші.

У ЗМІ йде мова вже навіть про можливе повернення нападника у Спортинг.

Багато клубів не зможуть потягнути зарплатну частину футболіста, а деякі, можливо, відмовляються через емоційну поведінку Роналду. Після розгромної поразки від Брентфорда 4:0 португальський футболіст не підійшов до фанатської трибуни та не потисну руку головному тренеру МЮ. Кріштіану покидав поле виплескуючи своє обурення та розмахував руками.

До слова. У Роналду має дійсний контракт із МЮ до кінця червня 2023 року. В угоді ще навіть є опція пролонгації її на один рік. У новому сезоні Кріштіану провів за "червоних дияволів" два матчі, у яких не відзначався результативними діями.