В свободное от тренировок время 26-летняя теннисистка посетила местный ресторан, где попробовала борщ.
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"Борщ течет в моих венах", – подписала публикацию Свитолина.
Свитолина на предыдущем турнире проиграла в первом раунде
Элина Свитолина проиграла первой ракетке мира немке Анжелике Кербер в 1/16 финала турнира в Цинциннати.
Элина Свитолина – Анжелика Кербер 1:2 (5:7, 6:2, 4:6)
Украинка проиграла бывшей первой ракетке мира и трехкратной чемпионке грандслемов со счетом 5:7, 6:2, 4:6. Для этого ей понадобилось больше двух часов.
Матч в Цинциннати стал 15-й встречей Свитолиной и Кербер. До этого счет был 9:5 в пользу украинки. Элина выиграла семь очных матчей подряд: она не проигрывала немке с 2016 года.