У вільний від тренувань час 26-річна тенісистка завітала до місцевого ресторану, де скуштувала борщ.

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"Борщ тече у моїх венах", – підписала публікацію Світоліна.

Світоліна на попередньому турнірі програла в першому раунді

Еліна Світоліна програла експершій ракетці світу німкені Анжеліці Кербер в 1/16 фіналу турніру в Цинциннаті.

Еліна Світоліна – Анжеліка Кербер 1:2 (5:7, 6:2, 4:6)

Українка програла колишній першій ракетці світу та триразовій чемпіонці грендслемів з рахунком 5:7, 6:2, 4:6. Для цього їй знадобилося більше двох годин.

Матч у Цинциннаті став 15-ю зустріччю Світоліної та Кербер. До цього рахунок був 9:5 на користь українки. Еліна виграла сім очних матчів поспіль: вона не програвала німкені з 2016 року.