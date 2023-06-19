Игрок сборной Украины остался без главного тренера в команде АПЛ, ему сразу нашли замену

Футбольный клуб Борнмут, за который выступает украинец Илья Забарный, остался без главного тренера. Гэри О'Нил покинул команду, спасшую от вылета из АПЛ. Однако команда сразу назначила нового тренера.

Руководство Борнмута объявило о прекращении сотрудничества с Гэри О'Нилом с согласия сторон.

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Гэри О'Нил всего один сезон проработал тренером Борнмута. Сначала он возглавил команду с приставкой "временно исполняющий обязанности" в августе 2022 года, после отставки Скотта Паркера. А уже в ноябре с ним было подписано полноценное соглашение.

Причиной увольнения тренера в Борнмуте называют то, что клуб решил изменить план развития.

"Как клуб, мы разработали планы долгосрочного успеха с усовершенствованием инфраструктуры, особенно разработкой нового современного тренировочного комплекса и текущими дискуссиями по модернизации нашего стадиона. Этим летом мы также определили ряд важных целей на трансферном рынке и считаем, что это изменение направления обеспечит нам лучшую платформу развития. Гэри продолжит долгую карьеру как главный тренера или менеджер, но мы считаем, что сейчас изменения в интересах этого футбольного клуба. Я хотел бы официально поблагодарить Гэри и желаю ему всего наилучшего в будущем", – заявил владелец клуба Билл Фоли.

Новый тренер

В этот же день Борнмут объявил имя нового наставника клуба. Им стал испанец Андони Ираола. Последним местом его работы был испанский Райо Вальекано, где он проработал три года. И после окончания контракта ушел из клуба.

Контракт Ираолы с Борнмутом рассчитан на два года.