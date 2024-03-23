Будет стоить более 45 миллионов: клуб АПЛ хочет выручить рекордные деньги за украинского игрока

Илья Забарный демонстрирует уверенную игру за Борнмут и привлекает к себе внимание со стороны более престижных команд. Это позволяет "вишням" мечтать о больших деньгах.

Прошлой зимой Динамо осуществило одну из самых дорогих своих продаж в истории. Киевляне отправили в английский Борнмут защитника Илью Забарного за 22,7 миллиона евро.

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Забарный идет на рекорд

В этом сезоне 21-летний украинец стал игроком основы "вишен" и демонстрирует очень уверенную игру. Это позволяет Борнмуту рассчитывать на удачную перепродажу Ильи в будущем.

Английские СМИ пишут, что клуб имеет целью дорого продать Забарного одному из грандов чемпионата Англии. Борнмут рассчитывает выручить за Забарного рекордную сумму за свою историю.

Таким нынче является, что интересно, тоже центральный защитник, а именно нидерландец Натан Аке. В 2020 году Борнмут отправил игрока в Манчестер Сити за 45,3 миллиона евро. Напомним, что контракт Забарного действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 28 миллионов евро.

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Напомним, что Илья выигрывал с Динамо чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В Борнмуте украинец уже отыграл 38 матчей, забив один гол. Его команда за десять туров до завершения сезона идет на 13 месте. Также на счету Ильи 35 игр и один гол за сборную Украины, с которой он вышел в четвертьфинал Евро-2020.