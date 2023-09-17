Борнмут – Челсі 0:0

Борнмут та Челсі провели зустріч в рамках 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якій клубам не вдалось виявити сильнішого. Мудрик ледь не приніс перемогу "аристократам", пише 24 Канал.

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Українці не образили один одного

Колективи, котрі перебувають у середині турнірної таблиці, проте мотивуються своїми амбіціями, зустрілись у черговому раунді АПЛ. Цікаво, що у складах обох команд з'явились українці зі стартових, а саме Ілля Забарний та Михайло Мудрик, тому вболівальники мали нагоду побачити "синьо-жовте" дербі. Якщо захисник у останніх матчах грає у основі Борнмута, то у Мудрика з цим справи гірші. Головний тренер "аристократів" Маурусіо Почеттіно пояснив появу Михайла на газоні, сказавши, що хотів бачити на полі більш атакувального гравця, аніж Чілвелл.

Український вінгер намагався довести , що аргентинський фахівець не прогадав із вибором. Мудрик брався виконувати усі стандарти "пенсіонерів", котрі передбачали подачу, загострював атаки, а у першому таймі взагалі ледь не організував гол для лондонців. Михайло віддав прекрасний пас шведою у карний майданчику суперника, відрізавши двох захисників Борнмута. У штрафному м'яч прийняв Конор Галлагер та пробив по воротах, проте кіпер "вишень" Нето впорався зі складним моментом.

Забарний у свою чергу якісно виконував свою працю, при можливості притримуючи умісно м'яч, також Ілля віддавав довгі передачі, що уже стало для нього стандартним у Борнмуті, та намагався зробити усе, аби його команда зберегла ворота сухими. Нападники "вишень" у свою чергу не засиджували на власній половині, а намагались атакувати свого опонента, проте безрезультатно.

На початку другого тайму Михайло Мудрик заробив штрафний удар практично на лінії карного майданчика, оскільки гравець "вишень" не впорався зі швидкістю українця. Талановитий вінгер Челсі прохав партнерів по команді виконати стандарт, проте Рахім Стерлінг забрав м'яча до своїх рук. Англієць прекрасно пробив у дев'ятку, після чого м'яч поскакав по лінії, а у сітку воріт його заніс Колвілл, проте гол не зарахували, оскільки Леві перебував у офсайді. Незабаром, на 60-ій хвилині гри, Мудрик залишив поле, а замість нього вийшов Палмер.

Ілля Забарний, у свою чергу, продовжив боронити ворота своєї команди, проте інколи, при нагоді, підключався до атаки Борнмута, а саме на стандартних положеннях. Український захисник провів на полі усі 90 хвилин та, у результаті, виконав свою роботу бездоганно. Також варто відзначити гру у виконанні голкіпера "вишень" Нето, котрий виконав низку якісних сейвів та врятував свою команду від пропущеного голу.

Таким чином, Челсі та Борнмут голів не забивали. "Аристократи" у нинішньому сезоні здобули всього лиш одну перемогу (над Лутоном), двічі зіграли у нічию (з Ліверпулем та "вишнями) та двічі поступились (Вест Хему та Ноттінгему Форест). Такі результати подарували "пенсіонерам" 14-у сходинку. Борнмут, у свою чергу, ще жодного разу не смакував тріумф у цьогорічній кампанії, тричі розписавши мирову (з Брентфордом, Вест Хемом та Челсі) і двічі поступившись (Ліверпулю та Тоттенхему). Тому "вишні" далеко не втекли від "синіх" та зайняли 14-е місце в АПЛ.