За хранение наркотиков и попытку изнасилования: задержан израильский вратарь из Винницы

Борис Клейман попал под арест за свои удивительные проделки. Голкипер встал на темную дорожку.

Израильский вратарь греческого клуба Волос позволил себе насильственные действия в сторону незнакомой девушки. Борис Клейман – уроженец Украины.

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Слишком многое себе позволил

Инцидент произошел под утро 11 апреля в одном из греческих баров. Израильский голкипер решил закрутить роман с бельгийской девушкой. Борис Клейман выбрал самый плохой вариант, как можно это сделать, сначала он начал заигрывать с незнакомкой, однако впоследствии решил позволить себе насильственные действия, детали которых не уточняются.

Бельгийская туристка к тому же оказалась несовершеннолетней, а к Клейману сразу же была вызвана полиция за его злодеяние. Однако правоохранителей ждал еще "сюрприз" от израильского вратаря. При задержании у голкипера были также обнаружены наркотические вещества, что, конечно же, станет отрицательным бонусом к его преступлению в отношении незнакомки.

Выступления Бориса Клеймана