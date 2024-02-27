Золотые зубы в карманах: борец Насибов о шокирующих находках у российских военных

Украинский борец Парвиз Насибов рассказал, что имеет много друзей среди украинских военных. Он поделился шокирующими историями.

Борец является представителем Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины. Он рассказал, что имеет много друзей среди военных.

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Борец об ужасных находках у оккупантов

Насибов рассказал о российских военных в Запорожской области.

"Среди военных у меня много знакомых, друзей. Они рассказывали мне, что происходит на временно оккупированной части Запорожской области. Военные находили в карманах мертвых российских солдат золотые зубы.

Россияне занимаются какими-то не человеческими вещами. У меня только ненависть к этому народу. Особо уже ничем не удивить. Хочется просто, чтобы поскорее закончилось. Чтобы каждый военный вернулся домой", – отметил он.

Также у борца спросили есть ли у него личный герой этой войны, кем он восхищается. На что он ответил:

"Для меня герой – каждый, кто взял в руки оружие и защищает нашу страну. Трудно кого-то одного выделить. История Дмитрия Коцюбайла Да Винчи на меня очень сильно повлияла, Он действительно герой, который с раннего возраста взял в руки оружие, чтобы защитить свою нацию".

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