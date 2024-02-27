Борец является представителем Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины. Он рассказал, что имеет много друзей среди военных.
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Борец об ужасных находках у оккупантов
Насибов рассказал о российских военных в Запорожской области.
"Среди военных у меня много знакомых, друзей. Они рассказывали мне, что происходит на временно оккупированной части Запорожской области. Военные находили в карманах мертвых российских солдат золотые зубы.
Россияне занимаются какими-то не человеческими вещами. У меня только ненависть к этому народу. Особо уже ничем не удивить. Хочется просто, чтобы поскорее закончилось. Чтобы каждый военный вернулся домой", – отметил он.
Также у борца спросили есть ли у него личный герой этой войны, кем он восхищается. На что он ответил:
"Для меня герой – каждый, кто взял в руки оружие и защищает нашу страну. Трудно кого-то одного выделить. История Дмитрия Коцюбайла Да Винчи на меня очень сильно повлияла, Он действительно герой, который с раннего возраста взял в руки оружие, чтобы защитить свою нацию".
Что известно о спортсмене
- На Олимпийских играх 2020 года в Токио Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль. В финале весовой категории до 67 килограммов он уступил представителю Ирана Мохаммадрезе Гераи со счетом 1:9.
- Недавно Парвиз получил бронзовую награду на Евро по греко-римской борьбе.
- Насибов второй раз в карьере стал бронзовым призером чемпионатов Европы. В 2023 году в Загребе он завоевал "бронзу" другой весовой категории - до 67 килограммов.