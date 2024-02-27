Борец является представителем Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины. Он рассказал, что имеет много друзей среди военных.

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Борец об ужасных находках у оккупантов

Насибов рассказал о российских военных в Запорожской области.

"Среди военных у меня много знакомых, друзей. Они рассказывали мне, что происходит на временно оккупированной части Запорожской области. Военные находили в карманах мертвых российских солдат золотые зубы.

Россияне занимаются какими-то не человеческими вещами. У меня только ненависть к этому народу. Особо уже ничем не удивить. Хочется просто, чтобы поскорее закончилось. Чтобы каждый военный вернулся домой", – отметил он.

Также у борца спросили есть ли у него личный герой этой войны, кем он восхищается. На что он ответил:

"Для меня герой – каждый, кто взял в руки оружие и защищает нашу страну. Трудно кого-то одного выделить. История Дмитрия Коцюбайла Да Винчи на меня очень сильно повлияла, Он действительно герой, который с раннего возраста взял в руки оружие, чтобы защитить свою нацию".

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