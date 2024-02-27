Борець є представником Центрального спортивного клубу Збройних Сил України. Він розповів, що має багато друзів серед військових.

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Борець про жахливі знахідки в окупантів

Насібов розповів про російських військових у Запорізькій області.

"Серед військових у мене багато знайомих, друзів. Вони розповідали мені, що відбувається на тимчасово окупованій частині Запорізькій області. Військові знаходили в кишенях мертвих російських солдатів золоті зуби.

Росіяни займаються якимись не людськими речами. У мене лише ненависть до цього народу. Особливо вже нічим не здивувати. Хочеться просто, щоб скоріше закінчилось. Щоб кожен військовий повернувся додому", – зазначив він.

Також у борця запитали чи є в нього особистий герой цієї війни, ким він захоплюється. На що він відповів:

"Для мене герой – кожен, хто взяв до руки зброю та захищає нашу країну. Важко когось одного виділити. Історія Дмитра Коцюбайла Да Вінчі на мене дуже сильно вплинула, Він справді герой, який з раннього віку взяв до руки зброю, щоб захистити свою націю".

Що відомо про спортсмена