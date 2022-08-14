Невероятно стремительная карьера в Бордо

Центральный полузащитник вышел в стартовом составе и провел весь поединок на поле. Через 90 минут Даниил Игнатенко запомнился желтой карточкой, пишет 24 канал.

Читайте также Став никому не нужен: топ-клубы Европы массово отказываются от Роналду

Также украинец впервые примерил на руку капитанскую повязку Бордо после смены Тома Ляка.

Клуб Игнатенко благодаря голу Логана Делорье-Шобе на 61-й минуте одержал домашнюю победу над Нёром 1:0.

После победы украинский футболист выложил в своем инстаграмме фотографию с капитанской повязкой. Его футбольные друзья из Украины начали шутить над Данилой с вопросом: "Кто тебе дал эту повязку?"

Отметим, что карьера Игнатенко идет по наращивающей с бешеной скоростью. Полузащитник с каждым матчем крепит свою позицию в команде.



Игнатенко стал капитаном Бордо / Фото с твиттера французского клуба

После трех туров Бордо с 7 очками идет на втором месте в таблице второй по силе лиги Франции.

Ньор с 3 пунктами занимает 13-ю позицию.

Любопытно! 22 августа Бордо сыграет на выезде против Гренобля Фут-38.

Что известно об Игнатенко в Бордо