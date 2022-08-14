Неймовірно стрімка кар'єра у Бордо

Центральний півзахисник вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь поєдинок. За 90 хвилин Данило Ігнатенко запам'ятався жовтою карткою, пише 24 канал.

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Також українець вперше приміряв на руку капітанську пов'язку Бордо після заміни Тома Ляка.

Клуб Ігнатенка завдяки голу Логана Делор'є-Шобе на 61-й хвилині здобув домашню перемогу над Ньором 1:0.

Після звитяги український футболіст виклав у своєму інстаграмі світлину з капітанською пов'язкою. Його футбольні друзі з України почали жартувати над Данилом з запитанням: "Хто тобі дав цю пов'язку?".

Відзначимо, що кар'єра Ігнатенка йде по нарощувальній із шаленою швидкістю. Півзахисник з кожним матчем зміцнює свою позицію у команді.



Ігнатенко став капітаном Бордо / Фото з твітеру французького клубу

Після трьох турів Бордо з 7 очками йде на другому місці у таблиці другої за силою ліги Франції.

Ньор із 3 пунктами посідає 13-ту позицію.

Цікаво! 22 серпня Бордо зіграє на виїзді проти Гренобля Фут 38.

Що відомо про Ігнатенка у Бордо