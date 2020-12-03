Во время первенства России по вольной борьбе среди юниоров в Смоленске поединок двух спортсменов перерос в драку. Конфликт произошел между Бабули Цолоевым и Аланом Багаевым.

Уже на первых секунд спортсмены из Северной Осетии и Ингушетии начали агрессивно вести бой. Видео опубликовано в YouTube-канале WRESTLING 360.

В какой-то из эпизодов россияне вышли за рамки правил борьбы и начали бить друг друга по правилам бокса.

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Видео драки

После разговора с тренерами Багаев и Цолоев демонстративно помирились и выставили в Инстаграме совместную фотографию, но судьи к тому времени уже дисквалифицировали обоих спортсменов. В дальнейшем федерации предстоит рассмотреть вопрос об их дисциплинарном наказании.

Первенство России по вольной борьбе среди юниоров в Смоленске завершится 5 декабря.