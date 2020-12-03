Під час першості Росії з вільної боротьби серед юніорів в Смоленську поєдинок двох спортсменів переріс в бійку. Конфлікт стався між Бабулі Цолоєвим і Аланом Багаєвим.

Уже на перших секунд спортсмени з Північної Осетії та Інгушетії почали агресивно вести бій. Відео опубліковано в YouTube-каналі WRESTLING 360.

У якийсь із епізодів росіяни вийшли з рамок правил боротьби і почали бити один одного за правилами боксу.

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Відео бійки

Після розмови з тренерами Багаєв і Цолоєв демонстративно помирилися і виклали в інстаграмі спільну фотографію, але судді на той час вже дискваліфікували обох спортсменів. Надалі федерації належить розглянути питання про їх дисциплінарне покарання.

Першість Росії з вільної боротьби серед юніорів в Смоленську завершиться 5 грудня.