Борчиха Коляденко в роскошном стиле взяла "бронзу" Олимпиады в Токио

Украинская борчиха Ирина Коляденко провела схватку за "бронзу" Олимпийских игр-2020. В Украину спортсменка везет бронзовую награду.

Вторая "бронза" в женской борьбе

Соперницей украинки в схватке за бронзовую награду Олимпиады стала борчиха из Латвии Анастасия Григорьева. Первое очко получила соперница Коляденко.

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Украинка быстро вытолкнула соперницу за пределы и сравняла счет – 1:1. Именно с такими цифрами на табло завершился первый период.

Коляденко больше стремилась идти в атаку, но красиво действовала в обороне Григорьева. Ирина за две минуты до завершения бронзового финала хорошо захватила ногу латвийки и получила еще одно очко (2:1). Украинка увеличила преимущество до 3:1. Очень собранную борьбу демонстрировала Ирина, которая преобладала на ковре.

Ирина Коляденко получила вторую "бронзу" в женской борьбе для Украины в Токио.

Как боролась Коляденко в Токио