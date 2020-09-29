Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 німець Міхаель Шумахер був перевезений сім'єю зі Швейцарії на іспанську Мальорку.

Раніше вілла належала президентові мадридського "Реала" Флорентіно Пересу. Вартість житла склала 30 мільйонів євро, повідомляє Daily Mail.

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Дружина Міхаеля Шумахера Корінна придбала віллу ще три роки тому, в 2017-му, і проводила там вихідні з дітьми та друзями. Маєток займає ділянку площею 1,5 гектара, де, крім власне величезного будинку, також є два басейни, сад, посадочний майданчик для вертольота, гостьова вілла – і, як вишенька на торті, прекрасний вид на Середземне море.

Саме тут, на Балеарських островах в Середземному морі, легендарний спортсмен продовжить реабілітацію після серйозної травми голови, отриманої під час катання на гірських лижах в грудні 2013 року.

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