Боротьба за життя: Шумахер перевезений на віллу колишнього президента "Реалу"
Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 німець Міхаель Шумахер був перевезений сім'єю зі Швейцарії на іспанську Мальорку.
Раніше вілла належала президентові мадридського "Реала" Флорентіно Пересу. Вартість житла склала 30 мільйонів євро, повідомляє Daily Mail.
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Дружина Міхаеля Шумахера Корінна придбала віллу ще три роки тому, в 2017-му, і проводила там вихідні з дітьми та друзями. Маєток займає ділянку площею 1,5 гектара, де, крім власне величезного будинку, також є два басейни, сад, посадочний майданчик для вертольота, гостьова вілла – і, як вишенька на торті, прекрасний вид на Середземне море.
Саме тут, на Балеарських островах в Середземному морі, легендарний спортсмен продовжить реабілітацію після серйозної травми голови, отриманої під час катання на гірських лижах в грудні 2013 року.
Що відомо про травму Міхаеля Шумахера
- У грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в французьких Альпах, після чого впав у кому. Йому провели кілька операцій, але гонщик після пошкодження ще жодного разу не показувався на публіці.
- Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.
- Сім'я і оточення Шумахера вкрай рідко розповідають про його стан, лише уточнюючи, що не варто чекати швидкого одужання. Дружина гонщика Корінна Шумахер взяла на себе керівництво процесом відновлення і ретельно оберігає його від уваги преси.