Українська тенісистка Катерина Бондаренко завершила виступи на турнірі WTA в Абу-Дабі. Вона зазнала поразки у другому матчі основної сітки від Онс Жабер.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 56 хвилин. За три сети українка Катерина Бондаренко зазнала прикрої поразки попри перемогу у першій партії, пише 24 канал.

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Катерина Бондаренко – Онс Жабер 1:2 (7:5, 3:6, 2:6)

Тенісистки ще жодного разу не зустрічались на одному корті. Старту зустрічі був повністю за спортсменкою з України. Бондаренко добре грала на подачі, програвши лише одну та виграла два з трьох брейк-пойнтів. Перший сет залишився за Катериною – 7:5.

Далі наче щось зламалось у гру Катерини. Жабер з Тунісу взяла матч під свій контроль та показала 100-відсотковий показник не своїй подачі. А от досвідчена 34-річна українська тенісистка програла два гейми на своїй подачі. Другий сет завершився переконливою перемогою суперниці – 3:6 реванш від Онс.

На третій вирішальний сет спортсменки вийшли вкрай вмотивованими. Перші п'ять геймів тенісистки показували рівну гру на корті – 2:3 мінімальна перевага Жабер.

Після екватору сету українка повністю віддала гру. Дві програні подачі та у підсумку – 2:6 перемога тенісистки з Тунісу.

Бондаренко зупинилась в 1/16 фіналу, а от Жабер в 1/8 зустрінеться з переможницею пари Аріна Сабаленко / Айла Томлянович.

Бондаренко ще не повністю завершила свої виступи на турнірі. У п'ятницю, 8 січня, Катерина у парі з іншою українкою Надією Кіченок поміряється силами з парою Кароліна Мухова / Маркета Вондроушова. Матч повинен розпочатись о 12:50.