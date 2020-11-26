Американський боксер Майкл Хантер не може заявити про себе в ринзі, тому спробував погрожувати провідним боксерам. Хантер обіцяє здолати Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

32-річний Хантер переконаний, що переможе Усика рішення суддів. Про це повідомляє fightnews.info з посиланням на EsNews.

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Я вважаю, я поб'ю його. Не думаю, що зупиню, через те, як він боксує, але я думаю, без сумнівів поб'ю його одноголосним рішенням суддів,

– сказав американець.

Щодо Ентоні Джошуа й Тайсона Ф'юрі, то Хантер переконаний, що бій з першим буде складнішим. Натомість перемога над Ф'юрі, вважає Хантер, дасться йому легко.

"Мені здається, що він (Ф'юрі, – Спорт 24) не зможе піти від мене. Навіть якщо він використає свої ноги, я поб'ю його легко. Ентоні Джошуа, можливо, буде мати можливість тримати мене подалі, але не Ф'юрі", – заявив боксер.

Також Хантер висловив переконання, що перебоксує Енді Руїса та Кріса Арреолу. Щодо бою з Ділліаном Уайтом, то Хантер впевнений у нокауті на свою користь.

Усик перемагав Хантера

33-річний український боксер Усик вже зустрічався з Хантером. Їх бій відбувся 8 квітня 2017 року.

Боксери зустрілися у США у рамках першої важкої ваги. Український боксер виграв одноголосним рішенням суддів.

Усик – Хантер відеоогляд бою