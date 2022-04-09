Большое возвращение: Ракицкий прибудет в Шахтер после вояжа в Россию

В скором времени Ярослав Ракицкий прибудет в расположение Шахтера. Защитник вернется в клуб.

Новый-старый клуб

Ярослав Ракицкий после разрыва соглашения с российским Зенитом находится без клуба. Защитник некоторое время поддерживал форму в харьковском Металлисте, но вскоре вернется в не чуждый футболисту Шахтер.

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Пока неизвестно, идет ли речь о трансфере. Возможно, в составе горняков Ракицкий тоже будет поддерживать форму и сыграет за команду в благотворительных матчах.

Напомним, что 2 марта 2022 года Ракицкий досрочно покинул Зенит из-за начавшегося 24 февраля нападения России на Украину.

Шахтер получил разрешение выехать за границу, где проведет ряд благотворительных матчей в поддержку Украины. Все вырученные от встреч средства пойдут на ВСУ. Первый поединок дончане сыграют в Греции против Олимпиакоса (9 апреля).

Карьера Ракицкого в Шахтере