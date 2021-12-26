Больше зарплата в 6,7 раза

По данным инсайдеров, Миколенко получает в Динамо 600 тысяч долларов в год – по 50 тысяч долларов за месяц. После перехода в Эвертон его зарплата вырастет до 3 миллионов фунтов стерлингов за год (4,02 миллиона долларов), или же 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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В Эвертоне зарплата Миколенко будет 13–14 среди всех игроков. Больше всего получает француз Люка Динь – вдвое больше, чем у Миколенко. И именно он главный конкурент украинца за позицию левого защитника.

В то же время! Миколенко в Эвертоне будет получать вдвое меньше, чем должен Андрей Ярмоленко в Вест Хэме. "Молотобойцы" платят украинскому вингеру почти 6 миллионов фунтов стерлингов в год. Это самая большая зарплата в клубе. Зато Александр Зинченко в Манчестер Сити получает лишь 1 миллион фунтов стерлингов в год – это наименьшая зарплата среди футболистов "горожан".

При этом зарплата Миколенко может вырасти, если ему удастся завоевать место основного игрока в Эвертоне.

Что касается стоимости трансфера, то сообщают о сумме в 20 миллионов фунтов стерлингов.