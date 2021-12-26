Більше зарплата в 6,7 раза

За даними інсайдерів, Миколенко отримує в Динамо 600 тисяч доларів в рік – по 50 тисяч доларів за місяць. Після переходу в Евертон його зарплата зросте до 3 мільйонів фунтів стерлінгів за рік (4,02 мільйона доларів), або ж 58 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Варте уваги Матвієнко може перебратись у клуб Ярмоленка

В Евертоні зарплата Миколенка буде 13-14 серед усіх гравців. Найбільше отримує француз Люка Дінь – двічі більше, аніж в Миколенка. І саме він є головним конкурентом українця за позицію лівого захисника.

Водночас! Миколенко в Евертоні буде отримувати вдвічі менше, аніж має Андрій Ярмоленко у Вест Хемі. "Молотобійці" платять українському вінгеру майже 6 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. Це найбільша зарплата в клубі. Натомість Олександр Зінченко в Манчестер Сіті отримує лише 1 мільйон фунтів стерлінгів на рік – це найменша зарплата серед футболістів "містян".

При цьому зарплата Миколенка може зрости, якщо йому вдасться вибороти місце основного гравця в Евертоні.

Щодо вартості трансферу, то повідомляють про суму у 20 мільйонів фунтів стерлінгів.