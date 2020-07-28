Більше жодного слова: Усик кардинально змінив ставлення до критики фанатів
Український боксер Олександр Усик сказав, що більше не буде подібним чином яскраво реагувати на критику зі сторони вболівальників. Тепер боксер майже не буде з'являтись у соцмережах, а лише багато тренуватись та готуватись до поєдинків.
Спортсмен дав велике інтерв'ю своєму YouTube-каналу USYK17.
До речі: Усик розповів, чи погодиться на бій з Чісорою без глядачів
Буду мовчати
Усик заявив, що він є православним християнином. Все життя боксеру говорили, що він робить неправильні вчинки.
Олександр вірить у Бога, який допомагає йому щодня, боксер розмовляє із ним.
Він підкреслив, що проаналізувавши події, які відбувались навколо нього протягом останніх шести місяців, він задумався проте, що буде мовчати. Він вийшов з конфліктів, емоційних перепалок із вболівальниками у соцмережах та новин.
Боксер сказав, що такі моменти забирають багато часу, який він би міг приділити тренуванням.
Я буду просто робити та мовчати. Коли мені буде потрібно – скажу,
– заявив Усик.
Неодноразово слова Усика піддавались критиці зі сторони підписників, фанатів та спортивної спільноти. Начебто через політичні погляди його на бій викликав борець Богдан Грицай. Усик записав нове відео, в якому прийняв виклик Грицая. Однак Усик готовий битися тільки за правилами боксу. У відповідь Богдан сказав, що бій за правилами боксу для нього неприпустимий.
Додамо, що наступним суперником Усика буде Чісора. Спершу повідомлялось, що бій боксерів мав відбутись 23 травня у Лондоні на арені O2. Та поєдинок перенесли через карантин.
Наразі обидва боксери продовжують підтримувати форму. За попередньою інформацією, Усик та Чісора поб'ються у жовтні 2020 року.