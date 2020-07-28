Український боксер Олександр Усик сказав, що більше не буде подібним чином яскраво реагувати на критику зі сторони вболівальників. Тепер боксер майже не буде з'являтись у соцмережах, а лише багато тренуватись та готуватись до поєдинків.

Спортсмен дав велике інтерв'ю своєму YouTube-каналу USYK17.

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Буду мовчати

Усик заявив, що він є православним християнином. Все життя боксеру говорили, що він робить неправильні вчинки.

Олександр вірить у Бога, який допомагає йому щодня, боксер розмовляє із ним.

Він підкреслив, що проаналізувавши події, які відбувались навколо нього протягом останніх шести місяців, він задумався проте, що буде мовчати. Він вийшов з конфліктів, емоційних перепалок із вболівальниками у соцмережах та новин.

Боксер сказав, що такі моменти забирають багато часу, який він би міг приділити тренуванням.

Я буду просто робити та мовчати. Коли мені буде потрібно – скажу,

– заявив Усик.

Неодноразово слова Усика піддавались критиці зі сторони підписників, фанатів та спортивної спільноти. Начебто через політичні погляди його на бій викликав борець Богдан Грицай. Усик записав нове відео, в якому прийняв виклик Грицая. Однак Усик готовий битися тільки за правилами боксу. У відповідь Богдан сказав, що бій за правилами боксу для нього неприпустимий.

Додамо, що наступним суперником Усика буде Чісора. Спершу повідомлялось, що бій боксерів мав відбутись 23 травня у Лондоні на арені O2. Та поєдинок перенесли через карантин.

Наразі обидва боксери продовжують підтримувати форму. За попередньою інформацією, Усик та Чісора поб'ються у жовтні 2020 року.