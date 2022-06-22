Больше не лидер Ливерпуля: Мане официально стал игроком Баварии
Источник:сайт Баварии
Мюнхенская Бавария официально объявила о подписании Садио Мане. Сенегалец заключил контракт с германским клубом до 30 июня 2025 года.
Сменил один футбольный гранд на другой
Эпопея с трансфером Садио Мане окончена. Левый вингер сборной Сенегала официально примерил футболку мюнхенской Баварии. Футболист больше не станет лидером атаки английского Ливерпуля.
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Новый клуб сенегальца не разглашает финансовые детали контракта. По информации СМИ, Бавария заплатила за Садио около 35 – 40 миллионов евро.
Мане перешел в Баварию / Фото немецкого клуба
Мане прокомментировал свой переход в Бундеслигу. Садио не стал скрывать эмоции радости от такого трансфера в Германию и уже строит с новой командой дальновидные планы.
"Я очень счастлив, что наконец-то оказался в Баварии в Мюнхене. Мы много говорили, и я почувствовал большой интерес со стороны этого замечательного клуба с самого начала, поэтому для меня не было никаких сомнений. Настало правильное время для этого вызов. Я хочу многого достичь с этим клубом, и в Европе тоже. Во время своего пребывания в Зальцбурге я смотрел многие игры Баварии – мне очень нравится этот клуб!", – сказал новобранец команды.
Видео презентации Мане
До этого перехода у Садио был контракт с Ливерпулем, который был рассчитан до конца июня 2023 года.
Ливерпуль потерял одного из лидеров
- Садио Мане почти шесть лет своей футбольной карьеры отдал английскому клубу. Впервые сенегалец пришел в Ливерпуль в июле 2016 года, когда покинул английский Саутгемптон.
- Вингер стал одним из лидеров группы атаки. Вместе с "мерсисайдцами" добыл шесть кубков.
- В своем последнем сезоне за Ливерпуль отыграл 51 матч, в которых набил 23 гола и сделал 5 ассистов.
- Вместе с английским грандом дошел до финала Лиги чемпионов-2021/2022, но в решающем матче Ливерпуль уступил Реалу (1:0). Также подопечные Юргена Клоппа остановились в шаге от чемпионства в АПЛ, пропустив мимо Манчестер Сити.