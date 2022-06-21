Авария за участие машины звезды МЮ

Автомобиль Bugatti Veyron стал виновником аварии на Мальорке. Машина звездного футболиста единственной пострадала в ДТП.

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Автомобиль врезался в стену жилого комплекса, передняя часть автомобиля полностью разбита. Правда, за рулем не находился сам Криштиану Роналду, а водитель, не справившийся с управлением. Водитель отделался легкими повреждениями и уже участвует в расследовании аварии.

Подробности. Элитный суперкар попавшего в аварию Манчестер Юнайтед был стоимостью 1,7 миллиона фунтов стерлингов.



Автомобиль Роналду попал в ДТП / Фото Mallorca Daily Bulletin

Футболист еще шесть дней назад начал выкладывать общие фото по отдыху с семьей.