Больше не будет "греть" скамейку запасных: Ярмоленко покинет Вест Хэм

Сезон-2021/2022 АПЛ подходит к своему истечению, как и контракт Андрея Ярмоленко с Вест Хэмом. Скорее всего, украинский футболист провел свой последний сезон за "молотобойцев".

Уедет из Лондона

Эпоха Ярмоленко в английском клубе подходит к концу. Вест Хэм не собирается садиться за круглый стол с Андреем, чтобы продлить его соглашение. Также не помешает уходу украинского футболиста не будет главный тренер "молотобойцев" Дэвид Моес.

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Контракт Ярмоленко с клубом АПЛ заканчивается 30 июня 2022 года. После этого украинцу придется искать новую команду.

Отметим, что украинец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Поэтому руководство клуба не будет пытаться удержать Ярмоленко.

Вроде бы у лидера сборной Украины есть предложения из Турции, Италии, Испании и Саудовской Аравии.

После окончания сезона Ярмоленко отправится в расположение сборной Украины в Словению, где команда готовится к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии (1 июня). При оптимистическом результате еще и против Уэльса (5 июня).

Вест Хэм за два тура до окончания сезона в АПЛ занимает 7 место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в отборе Лиги конференций. "Молотобойцы" за 36 туров получили 55 очков.

Впереди у клуба украинского игрока еще два матча. 15 мая подопечные Моес сыграют дома против Манчестер Сити, а 22 мая будут гостить на стадионе Брайтона.

Карьера Андрея Ярмоленко в Вест Хэме