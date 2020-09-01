31 серпня у віці 95 років померла знаменита олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ніна Бочарова.

Про це повідомляє НОК України.

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Що відомо про Ніну Бочарову

На літніх Іграх 1952 року Бочарова стала першою українкою, яка завоювала олімпійські медалі. Причому в Гельсінкі вона п'ять разів піднімалася на п'єдестал, взявши два "золота" і три "срібла".

У 1948 році легендарна гімнастка закінчила Київський інститут фізичної культури. Уже в наступному році Бочарова стала абсолютною чемпіонкою СРСР, а в 1952-му на XV Літніх Олімпійських іграх в Гельсінкі викликала справжній фурор.

Також уродженка села Супрунівка, що в Полтавській області, придумала вправу, яку до неї ніхто в світі не виконував, – поперечний шпагат на брусах.

Після завершення кар'єри Ніна Антонівна працювала тренером у спортивних товариствах "Будівельник" (Москва), "Авангард" (Київ) і "Спартак" (Київ). З 1979 року перебувала на пенсії.