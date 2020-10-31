Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов впервые прокомментировал возвращение комментатора Виктора Вацко.

Денисов в авторской программе "Денисов Time" рассказал о причинах возвращения Вацко. 42-летний Вацко покинул каналы "Футбол" в июле 2019 года и вернулся в октябре 2020-го.

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В этой ситуации было два человека – это я и Витя Вацко. Полтора года назад Вацко ушел, сославшись на то, что он морально устал, ему трудно и дальше он будет развиваться в YouTube. Мы расстались друзьями, хотя общались гораздо меньше. Я на телевидении со своими делами, Витя – со своими "гастролями" на YouTube.

"Прошло полтора года. Некоторое время назад мне Виктор написал:" Если я интересен тебе как профессионал – я хочу вернуться на каналы "Футбол". Я ответил Виктору: "Никогда не сомневался в твоих профессиональных качествах, но ты ушел". "Я готов принять любые условия", – сказал Виктор. "Я чувствую, что потерял в жизни больше, чем приобрел". Это нормальная жизненная история. Это история возвращения в семью", – рассказал Денисов.

Вацко признался Денисову, что потерял больше, чем комментирование матчей, работу на канале. Он лишился коллектива и атмосферы. И он мечтает о том, чтобы вернуться.

"Я не сомневался, что Виктор говорил искренне. Я видел в его глазах большую боль. Для меня это был знак. В этот понедельник состоялась вторая встреча. В ходе беседы он подтвердил, что готов комментировать клубы из второй части турнирной таблицы УПЛ, а не знаковые матчи УЕФА и т.д. Кстати, вчера я прочитал дикую чушь об истории Вацко и MEGOGO. Я позвонил Виктору и попросил объяснить ситуацию. Он сказал, что никаких предметных переговоров с MEGOGO не было", – подытожил Александр Денисов.

Что известно о карьере Вацко на телевидении

42-летний Вацко покинул каналы "Футбол" в июле 2019-го. Он работал на этих телеканалах с 2010-го по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й.

После ухода занимался своим YouTube-каналом "Вацко Live".

Также работал на таких телеканалах как "УТ-1", "Интер", "ICTV". Пять раз удостоился награды Телетриумф в номинации "Спортивный комментатор".