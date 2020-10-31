Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов вперше прокоментував повернення коментатора Віктора Вацка.

Денисов у авторській програмі "Денисов Time" розповів про причини повернення Вацка. 42-річний коментатор покинув канали "Футбол" у липні 2019 року і повернувся у жовтні 2020-го.

До теми: Український коментатор Віктор Вацко повернувся на ТК "Футбол"

У цій ситуації було двоє людей – це я і Вітя Вацко. Півтора роки тому Вацко пішов, пославшись на те, що він морально втомився, йому важко і далі він буде розвиватися в YouTube. Ми розійшлися друзями, хоча спілкувалися значно менше. Я на телебаченні зі своїми справами, Вітя – зі своїми "гастролями" на YouTube.

"Минуло півтора року. Деякий час назад мені Віктор написав: "Якщо я цікавий тобі як професіонал – я хочу повернутися на канали "Футбол". Я відповів Віктору: "Ніколи не сумнівався в твоїх професійних якостях, але ти ж пішов". "Я готовий прийняти будь-які умови", – сказав Віктор. "Я відчуваю, що втратив у житті більше, ніж придбав". Це нормальна життєва історія. Це історія повернення в сім'ю", – розповів Денисов.

Вацко зізнався Денисову, що втратив більше, ніж коментар матчів, роботу на каналі. Він позбувся колективу і атмосфери. І він мріє про те, щоб повернутися.

"Я не сумнівався, що Віктор говорив щиро. Я бачив в його очах великий біль. Для мене це був знак. Цього понеділка відбулася друга зустріч. В ході бесіди він підтвердив, що готовий коментувати клуби з другої частини турнірної таблиці УПЛ, не найзнаковіші матчі УЄФА і т.д. До речі, вчора я прочитав дику нісенітницю про історію Вацка і MEGOGO. Я подзвонив Віктору і попросив пояснити ситуацію. Він сказав, що ніяких предметних переговорів з MEGOGO не було", – підсумував Олександр Денисов.

Що відомо про кар'єру Вацка на телебаченні

42-річний Вацко покинув канали "Футбол" у липні 2019-го. Він працював на цих телеканалах з 2010-го по 2012 рік, а також з 2013-го по 2019-й.

Після відходу займався своїм YouTube-каналом "Вацко Live".

Також працював на таких телеканалах як "УТ-1", "Інтер", "ICTV". П'ять разів удостоївся нагороди Телетріумф у номінації "Спортивний коментатор".