Журналіст Сід Лоу, який вболіває за "Ов'єдо", де у минулому сезоні грав український голкіпер Андрій Лунін, поділився думкою про розвиток кар'єри українця у європейському чемпіонаті. Він вважає, що Луніну складно буд пробитись в основу "Реала".

На думку експерта, який часто є гостем у студії на каналі ESPN, повернення Луніна у склад "вершкових" є логічним рішенням. Слова журналіста цитує Sport Arena.

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Думка експерта щодо майбутнього у "Реалі"

За словами журналіста, у такому віці потрібна регулярна практика, щоб розвиватись як професіонал. Зробити це з позиції другого номера команди буде вкрай складно.

Він не виключає, що головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан дасть шанс молодому воротарю, хоча б у Кубку Короля.

На запитання, хто кращий – Лунін чи Ареала, журналіст із впевненість віддав перевагу українському голкіперу, додавши, що на нього чекає велике майбутнє. Але він сумнівається, чи вона буде будуватись у "Реалі".

Сід Лоу вважає, що іспанський "Вільяреал" підійшов би Луніну для продовження кар'єри, який донедавна шукав другого номера і взяв Херонімо Рульї, оскільки Серхіо Асенхо втратив стабільність у рамці воріт.

Три головні якості Луніна на думку журналіста – реакція, спритність та досяжність.

Особистісна зрілість і психологічна впевненість – те, що може допомогти Андрієві досягти великих висот у професіональному футболі, такими словами підсумував свою думку експерт.

Андрій Лунін в "Реалі"