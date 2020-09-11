Велика кар'єра, але не у "Реалі": журналіст поділився думками про долю Луніна у Мадриді
Журналіст Сід Лоу, який вболіває за "Ов'єдо", де у минулому сезоні грав український голкіпер Андрій Лунін, поділився думкою про розвиток кар'єри українця у європейському чемпіонаті. Він вважає, що Луніну складно буд пробитись в основу "Реала".
На думку експерта, який часто є гостем у студії на каналі ESPN, повернення Луніна у склад "вершкових" є логічним рішенням. Слова журналіста цитує Sport Arena.
Це потрібно побачити: Лунін здивував Зідана блискучими сейвами після повернення в "Реал": відео
Думка експерта щодо майбутнього у "Реалі"
За словами журналіста, у такому віці потрібна регулярна практика, щоб розвиватись як професіонал. Зробити це з позиції другого номера команди буде вкрай складно.
Він не виключає, що головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан дасть шанс молодому воротарю, хоча б у Кубку Короля.
На запитання, хто кращий – Лунін чи Ареала, журналіст із впевненість віддав перевагу українському голкіперу, додавши, що на нього чекає велике майбутнє. Але він сумнівається, чи вона буде будуватись у "Реалі".
Сід Лоу вважає, що іспанський "Вільяреал" підійшов би Луніну для продовження кар'єри, який донедавна шукав другого номера і взяв Херонімо Рульї, оскільки Серхіо Асенхо втратив стабільність у рамці воріт.
Три головні якості Луніна на думку журналіста – реакція, спритність та досяжність.
Особистісна зрілість і психологічна впевненість – те, що може допомогти Андрієві досягти великих висот у професіональному футболі, такими словами підсумував свою думку експерт.
- Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Однак за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.
- Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.
- Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.
- Тож взимку 2020 року Лунін перейшов у оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.